Caen. Caen : les plus belles cartes postales anciennes dans votre galette

Retrouvez les plus belles cartes postales anciennes dans votre galette. C'est ce que propose la boulangerie Aux Normandises à Caen (Calvados). Dans cette boulangerie où les produits sont 100 % maison, les gourmands auront l'occasion de découvrir une série de sept fèves uniques et exclusives à l'occasion de L'Épiphanie. Des photos de la Tour Leroy, la rue de Strasbourg, la place Saint-Sauveur, etc. Autant de lieux emblématiques de la ville figés dans le passé et transposés sur une fève. "Nous avons souhaité rendre hommage à notre histoire communale en proposant à toutes les générations un joli voyage dans le temps", expliquent Jean-François et Candy Langlois, aux commandes de la boulangerie.

Une fève d'origine France

Pour produire ces objets uniques, les gérants de la boulangerie ne sont pas partis chercher bien loin. Alors que 95 % des fèves sont fabriquées en série en Asie, eux, ont préféré se fournir chez une entreprise française installée à Grenoble. L'entreprise Panessiel décore ses fèves en porcelaine une à une, et à la main, pour le plus grand plaisir des fabophiles, les collectionneurs de fèves. "À l'image du savoir-faire artisanal, nos galettes sont uniques alors nos fèves aussi", détaille le couple. Un bon prétexte pour "tirer les rois" cette année !

