Caen-Bordeaux : 46% des internautes optimistes

S'ils sont une majorité à voir les Rouge et Bleu s'imposer dans ce match comptant pour la 31e journée de Ligue 1, à 46% et à une demi-heure du coup d'envoi, ils sont en revanche 40% à miser sur une victoire griondine en terre-bas-normande. Ils ne sont en revanche que 14% à opter pour un match nul.



L'historique des confrontations entre le Stade Malherbe et les Girondins de Bordeaux lors de matchs en Basse-Normandie en Ligue 1, penche clairement en faveur des Rouge et Bleus : 7 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 3 nuls issus des cinq dernières confrontations.

La seule victoire girondine en fait également partie. Elle remonte au 30 mai 2009 (0-1), avec un but de la tête de Yoan Gouffran. Ce soir là, les Girondins étaient devenus champions de France. La dernière victoire des hommes de Franck Dumas à d'Ornano contre le FCGB, remonte à la saison 2007/2008. Les Caennais s'étaient alors imposé 5-0, avec deux expulsions du côté des Aquitains. Ce soir là, les buts caennais avaient été inscrits par Yoan Gouffran, Jérémy Sorbon, Elliot Grandin, Juan Eduardo Eluchans et Rémi Gomis.



Caen-Bordeaux, un match de la 31e journée de Ligue 1, à suivre ce dimanche 8 avril en direct sur tendanceouest et tendanceouest.com. Cliquez ici pour suivre le live.

