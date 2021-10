Le-Havre. Transports en commun du Havre : grève jusqu'au 2 janvier

Les syndicats CGT et FO du gestionnaire du réseau Lia, les transports en commun de l'agglomération du Havre (Seine-Maritime), ont lancé un préavis de grève du 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus. La circulation des bus et tramway est perturbée. À préciser également que le trafic du samedi 29 décembre sera adapté en fonction des manifestations prévues en centre-ville dans le cadre du mouvement des gilets jaunes.

• Tramway : amplitude horaire normale (sauf le 31 décembre de 6 heures à 20 heures) avec peu de perturbations.

• Bus : trafic perturbé et des amplitudes horaires restreintes de 6 heures à 19 heures et de 7 heures à 19 heures le dimanche 30 et le mardi 1er janvier.

• Lignes 10, 11, 12, 13, 14 et 16 : pas de circulation.

• Lignes 5A, 5B, 8A, 8B et 100 (ZI) : fonctionnement normal.

• Funiculaire et Lia Vélos : fonctionnement normal.

• FilBus, MobiFil et Lia de Nuit : fonctionnement normal.



Les services de la LER ne sont pas concernés par le préavis de grève.