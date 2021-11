François Bayrou en déplacement dans la région ce vendredi

Autre candidat à la Présidentielle présent ce vendredi dans la région, François Bayou, pour un meeting à Caen,

au centre des congrès, devant près d’un millier de sympathisants. Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair, Philippe Lailler, président du Modem du Calvados, et Alain Lambert, président du conseil général de l’Orne, ont pris chacun la parole avant le discours de François Bayrou.

Le candidat du Modem, était dans l’ après-midi à Granville, pour une rencontre d’une bonne heure avec les marins pêcheurs, sur le thème de la sauvegarde et la reconnaissance d’une pêche artisanale, et une

visite du port de pêche et de la criée.

François Bayrou a profité de son déplacement à Granville pour visiter le chantier de rénovation du Marité . Ce dernier Terre-neuvier français, va reprendre la mer cet été .

crédit photo : lamanchelibre.fr