Le-Havre. Le Badaboum Mini Festival c'est ce weekend au Havre

Ils sont Havrais, de la région Rouennaise et se retrouvent ensemble sur la scène du Magic Mirrors du Havre ce vendredi 21 Décembre 2018 pour le "Badaboum Mini Festival". Les talents Normands investissent cet endroit très particulier pour faire découvrir leur passion, le style musical, leur personnalité. C'est la 4ème fois que le Badaboum se déroule au sein de cette salle de spectacle et chaque année l'événement rapproche les jeunes et les moins jeunes venus de tous horizons.

La première soirée du Badaboum s'est tenue en Avril 2014 et l'association s'est montée en Mai 2017 ; à force de démarchage auprès de la ville, cette dernière a proposé la salle du Magic Mirrors pour organiser une édition spéciale ; d'autres rendez-vous de l'association ont lieu le reste de l'année (détails sur badaboum-minifestival.com).

Découvrons un peu plus le concert de musiques actuelles qui vous attend ce vendredi. Entretien avec Pauline Le Raillic, présidente de l'Association Badaboum Mini Festival.

Devant vous 3 groupes de la région Havraise et 3 autres de la région Rouennaise ; début du concert à 19h. L'association essaie de mixer au mieux les provenances des jeunes artistes ainsi que leurs styles ; la direction recrute des chanteurs et musiciens jusqu'à 200 km autour du Havre. Il est possible de vous procurer vos places le soir même (prévoir du liquide). Ambiance garantie et restauration possible sur place.

En dehors de ce concert vous pouvez découvrez les artistes au Happy Dock au Havre ou encore en vidéo sur le compte Youtube "Badaboum Mini Festival" = > ici.

Infos, détails et photos sur la page Facebook "Badaboum Mini Festival" et sur badaboum-minifestival.com.

