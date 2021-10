Caen. Handball (Coupe de France). En toute logique, Caen est sorti par Nantes

Le match.

Alors que les Bleues ont ajouté une médaille d'or à leur palmarès en devenant championnes d'Europe, un autre duel avait lieu sur le sol français, du côté de la Normandie. De moindre envergure, certes, mais un choc des extrêmes entre le Caen Handball et le HBC Nantes ce dimanche 16 décembre au Palais des Sports de Caen. On aurait pu y voir un match à sens unique entre des Vikings derniers de Proligue et le leader de Starligue à la lutte avec le PSG dans l'élite. Mais après un -7 subi au quart d'heure de jeu (4-11, 15'), les Caennais auront eu le mérite de ne rien lâcher tout au long de la partie.

Caen, la tête haute

Muni de ses cinq internationaux, les Nantais ont pu tranquillement assurer leur leadership. Le "H" se permettait même de laisser Olivier Nyokas, arrière de l'équipe de France, au repos. Caen, considérant cette rencontre comme un match de préparation physique avant son rendez-vous immanquable la semaine prochaine contre Strasbourg n'aura pas fait grise mine et aura montré de belles intentions. Ses quelque temps forts n'auront évidemment pas suffit à renverser la tendance. Nantes était déjà beaucoup trop loin (15-25, 47'). Caen en a aussi profité pour faire entrer en jeu ses jeunes de l'équipe réserve. Un beau cadeau avant Noël !

La Fiche.

Caen 23 - 31 Nantes

Mi-temps : 10-17/Arbitres : MM. Buy et Duclos.

Caen : Rosier 1, Pleta 6, Van Cauwenberghe, Allais 3, Langevin 3, Créteau, Roopinia, Tomas 1, Sacko 1, Vujovic 3, Bouclet 1, Rossi 1, Corneil 3. GB : Arsenic 11/37 arrêts, Breton 1/3 arrêt. Entr : P. Mahé.

Nantes : Lagarde 3, Delecroix 4, Faluvegi 2, Guillo, Auffret, Hansen 1, Pechmalbec 1, Tournat 4, Emonet 4, Rivera 8, Gurbindo, Balaguer 3. GB : Dumoulin 18/39 arrêts, Siffert 0/2 arrêt. Entr : T.Anti.