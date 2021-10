Le-Havre. Dockers, lycéens, gilets jaunes : des manifestations en Seine-Maritime ce jeudi

Les lycéens sont de nouveau dans la rue ce jeudi 13 décembre 2018 en Seine-Maritime. Il y a également une manifestation des dockers et portuaires à Rouen. De plus, les gilets jaunes sont toujours en place sur certains axes. On fait le point.