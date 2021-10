Caen. À Caen, les gilets jaune déçus des mesures annoncées par le président

Les gilets jaunes étaient une dizaine à s'être réunis, dans un café du centre-ville de Caen (Calvados), pour suivre en direct l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, ce lundi 10 décembre 2018. Dans un silence quasi monacal, ils ont écouté les différentes mesures annoncées par le président. Augmentation du Smic de 100 euros, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros, suppression des impôts et charges pour les heures supplémentaires dès 2019, etc, autant de dispositifs destinés à apaiser la grogne.

"Ça ne va pas changer ma vie"

Pourtant, à la fin des treize minutes qu'a duré le discours, les premiers soupirs se font entendre. "Ça ne va pas changer ma vie", regrette Pierrick vêtu de son gilet. "Il dit qu'il nous a écoutés, mais il ne nous a pas entendus", enchéri Jérémy, une des figures du mouvement. Pour ce salarié, l'augmentation du SMIC ne le concerne pas. "Je ne gagne pas 3 000 euros non plus, mais encore une fois, il ne parle pas à la classe moyenne", explique-t-il. "Avec de telles mesures on va juste tous être pauvres face aux riches".

Si les mesures ne le satisfont pas, c'est qu'une de leur revendication principale, n'a pas été écoutée. "Ce que l'on demande, c'est un référendum pour savoir s'il mérite toujours d'être président", martèle-t-il tout au long de la soirée. En attendant, il l'assure, "le mouvement n'est pas près de s'essouffler". Sur les réseaux sociaux, dès la fin de l'allocution du président, les gilets jaunes appelaient d'ores et déjà à continuer la mobilisation.