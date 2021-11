Samedi c'est TRIBUTE IV au Zénith de Caen

Revivez la magie des plus grands groupes de rock avec dès 14h le "Tremplin Tribute" (2desire, Hygiaphone...), le marché "rock" et biens d'autres stands et animations.

Puis les groupes hommages à AC/DC, Guns and Roses, Rage Against the Machine et

Aerosmith dès 19h.

Retrouvez sur la scène du Zénith de Caen les meilleurs groupes de cover européen:

Guns 2 Roses

Riff/Raff

No Way Back

Eurosmith

Orelsan a même enregistré une vidéo pour promouvoir l'événement.

Ecoutez B. Scott, Chanteur du groupe Riff Raff Tribute to Ac/dc :