Rouen. Bientôt des oasis de nature en pleine ville à Rouen

Elles sont pensées et conçues comme des points de fraîcheur en pleine ville. Les oasis urbaines, proposées par l'association Effet de serre toi-même dans le cadre de l'appel à projets citoyen de la Ville de Rouen (Seine-Maritime), ont convaincu. C'est cette idée qui est arrivée en tête des votes des Rouennais. "Ce sont des aménagements sur des places de stationnement qui proposent un environnement végétal et de l'eau", explique Guillaume Grima, responsable de l'association. L'idée est aussi que ces oasis constituent un espace de convivialité et de rencontres avec des bancs pour s'asseoir et échanger.

Les oasis sont constituées de verdure et d'un point d'eau. - Effet de serre toi-même

Mais leur intérêt va bien au-delà de leur aspect décoratif ou convivial puisqu'elles permettent de lutter contre l'effet d'îlots de chaleur en ville, qui va inexorablement s'aggraver avec le réchauffement climatique. "Les études montrent qu'il y a un différentiel de 6 degrés entre une zone urbaine avec des végétaux et de l'eau et une zone urbaine uniquement minérale". De quoi donc rendre la ville plus respirable, particulièrement en été, d'autant que quelques études montrent aussi que certaines plantes pourraient avoir un effet sur la qualité de l'air, "même si cela reste négligeable compte tenu de ce qui est émis par le trafic automobile", explique le militant.

Quels sites sélectionnés ?

Les oasis ont aussi été pensées comme des lieux de rencontre dans la ville. - Effet de serre toi-même

Les moyens consacrés à ce projet d'oasis urbaines et les sites retenus sont encore flous. La concertation avec la mairie doit s'engager. Mais Guillaume Grima a déjà quelques idées sur des lieux "contemplatifs avec une vue. On pense qu'autour de la place de la cathédrale dans la rue des Bonnetiers, ça peut être une bonne idée ou dans la rue Armand Carel".

L'association Effet de serre toi-même veut en tout cas voir plus grand. "Nous souhaitons voir des rues entières réhabilitées avec du végétal et de l'eau et pas seulement des places de stationnement". Une discussion qui doit avoir lieu avec la Métropole.