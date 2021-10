Le-Havre. Manifestations : l'appel au calme du maire du Havre

Certains craignent des tensions, samedi 8 décembre 2018, au moment où plusieurs mouvements sociaux sont prévus. C'est notamment le quatrième samedi d'action pour les gilets jaunes.

Le maire du Havre, Luc Lemonnier s'adresse à ces concitoyens et en appelle "solennellement à la responsabilité de tous pour que les manifestions se déroulent dans la plus grande dignité et dans le respect qui est dû aux forces de l'ordre".

Des manifestations légitimes

Dans son message l'élu estime cependant que "toutes ces manifestations sont légitimes", et que "toutes ont le droit de s'exprimer et de se faire entendre sur la voie publique" mais "pas au prix de la sécurité des Havrais".

