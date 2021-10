Saint-Étienne-du-Rouvray. Les Gilets jaunes font de la pédagogie en Seine-Maritime

L'idée est de faire preuve de pédagogie. Mercredi 5 décembre et jeudi 6 décembre 2018, des gilets jaunes du rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray se sont relayés au centre social de la Houssière pour tenir un bureau et y présenter à tous leurs revendications. Ces doléances ont déjà été déposées en préfecture, jeudi 22 novembre 2018, après des concertations sur les différents points de blocage. Parmi elles, la retraite à 60 ans, la restitution de l'ISF, le partage des richesses, la défense du service public, la transition écologique dans l'urgence et un référendum pour la destitution d'Emmanuel Macron. "Le pouvoir d'achat, c'est ce qui revient le plus sur le rond-point des Vaches, explique José, gilet jaune mobilisé depuis le début du mouvement. S'ils veulent débloquer quelque chose, qu'ils augmentent le pouvoir d'achat."

La colère est la même pour Franck Lecouillard, chargé de travaux chez RTE qui a déjà posé plusieurs jours de grève pour se mobiliser. "Je vois bien la précarité monter autour de moi. La loi El Khomri a aussi fait beaucoup de mal. Il faut une répartition des richesses équilibrée envers ceux qui ont du mal à remplir leur frigo."

On n'a pas besoin de représentants

Autour du bureau, les citoyens affluent, la plupart du temps pour témoigner de leur soutien et échanger. Pour Filipé Cardoso, un autre gilet jaune, c'est le bon moyen de faire preuve de démocratie. "Tout le monde s'est reconnu dans ces doléances. On est très étonné d'entendre qu'on ne se sait pas ce que veut un gilet jaune. On a donné les doléances à la préfète. C'est écrit, on n'a pas besoin de représentant."

Ces signatures doivent être transmises à la préfecture et à la représentation nationale. Ces gilets jaunes ont déjà rencontré trois députés. Celui de Saint-Étienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc, a souscrit à ces doléances.