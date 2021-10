Fantaisiste. Karaoké culinaire : un spectacle participatif à découvrir près de Rouen

Le Karaoké culinaire de Laaza Meliböo est né grâce au duo complice Josskin et Amélie Affagard. Lui, à l'accordéon et elle, au chant, revisitent le répertoire populaire et invitent le public à chanter sur le thème des nourritures du corps. Mais l'esprit n'est pas en reste comme l'explique Amélie Affagard.

Qui est ce duo de chef ?

"Dans ce spectacle festif, Josskin et moi revêtons des tenues de circonstances, toques et tablier, pour faire en chanson un tour de table. Josskin est mon complice depuis longue date. Nous avons commencé ensemble dans Les Aminches, en 1995, un groupe rouennais de musique balkanique et festive pour lequel j'ai été chanteuse pendant sept ans, et nous ne nous sommes plus quittés depuis. En 2006, nous avons commencé à collaborer au sein de la Cie Zaméliboum. Au départ nous composions essentiellement des spectacles jeunes publics mais aujourd'hui nos créations sont très variées. Nous avons créé une quinzaine de spectacles dont le point commun reste l'esprit festif."

Qu'est-ce que le Karaoké culinaire ?

"Ce spectacle fête ses sept ans et son succès ne se dément pas. Dans le Karaoké culinaire, nous prenons le public vraiment à parti ! Nous remettons à tous un menu en chansons avec entrée, plat, fromage et dessert et les paroles de toutes ces chansons. Chacun propose la musique de son choix et nous accompagne. Pour encourager les timides, Josskin et moi assurons un soutien musical au chant et à l'accordéon mais très vite nos participants osent et nous vivons chaque fois une expérience nouvelle car ce spectacle est entièrement modulable au gré des envies du public. C'est une formule très conviviale et festive qui nous permet une grande proximité avec le public."

Quel est le répertoire du Karaoké culinaire ?

"Dans ce répertoire, nous avons une soixantaine de chansons à proposer à nos participants. Ce sont des chansons issues du répertoire populaire, certaines sont incontournables comme 'les cornichons' de Nino Ferrer ou 'les petits pains au chocolat' de Joe Dassin ou encore 'la salade de fruits' de Bourvil mais il y a aussi des chansons exhumées et des créations originales d'Amélie Affagard. Toutes ces chansons sont en lien avec le thème gourmand et parlent de plaisirs gustatifs. Le premier Karaoké culinaire que nous ayons fait était en fait le fruit d'une commande pour une Fête gastronomique dans le Nord-Pas-de-Calais mais nous avons aussi proposé cette expérience au public sur les marchés de Rouen à l'occasion de Curieux printemps. C'est un répertoire vraiment populaire, dans le sens où il plaît au plus grand nombre et rassemble."

Vendredi 14 décembre 2018 à 19 heures au café de la mairie à Petit-Couronne. Entrée libre. Tél. 02 35 69 12 13

