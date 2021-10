Caudebec-lès-Elbeuf. Fermeture de Leader Price : un coup dur pour Caudebec-lès-Elbeuf

Une simple lettre recommandée, laconique, d'une dizaine de lignes. C'est ainsi que Laurent Bonnaterre a appris la fermeture du Leader Price de sa ville. Une vraie déception pour le maire de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), concernant "ce commerce de proximité qui participe à la vie du centre-ville". Surtout quand celui-ci relève la tête après une période creuse. Le mercredi 5 décembre 2018, le groupe Casino, à qui appartient l'enseigne, confirmait la fermeture de son magasin de la rue de la République "avant la fin de l'année". Malgré différents plans d'actions pour redresser la barre, "les chiffres n'étaient pas bons à cause d'une trop grande concurrence", selon le groupe.

Qui pour prendre la suite ?

Cette réalité, Laurent Bonnaterre ne la nie pas. Mais il regrette la manière employée : "L'annonce est brutale, avec une fermeture très rapide. J'ai essayé de prendre contact avec eux, mais ça a été très compliqué. Ce sont des groupes qui ont beaucoup de difficultés à communiquer avec les équipes municipales locales. Mais au moins on aurait pu se parler de ça avant et le préparer ensemble." Préparer la suite, c'est notamment chercher une autre enseigne pour prendre la suite. Leader Price, qui n'est pas propriétaire des locaux, assure "chercher quelqu'un pour reprendre le flambeau" alors que les huit salariés du site devraient être reclassés sur d'autres magasins du groupe, comme à Cléon.

Ceux qui vont également pâtir de cette fermeture, ce sont "les personnes âgées et celles qui n'ont pas de véhicule" pour aller plus loin, selon Laurent Bonnaterre. Une théorié confirmée par Julie Parmentier, cliente régulière de ce Leader Price : "C'était le seul magasin à proximité de chez nous. Moi tous les jours je viens chercher mes petits trucs habituels, ici on peut venir à pied. Là il va falloir prendre la voiture pour aller chez Lidl ou chez Leclerc."