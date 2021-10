Rouen. Cuba Libre à Rouen : les victimes auront le droit à un procès

Les victimes du Cuba libre auront bien le droit à un procès. Le mardi 4 décembre 2018, une ordonnance de renvoi a confirmé la fin de l'instruction, plus de deux ans après l'incendie de ce bar rouennais (Seine-Maritime) qui avait coûté la vie à 14 personnes. "Sous réserve d'un éventuel appel, cela signifie que le juge d'instruction a fini son enquête et qu'une décision de justice pourra être rendue par le tribunal correctionnel de Rouen", explique Fabien Picchiottino, représentant du père de l'une des victimes et de deux autres jeunes blessés dans le drame.

"Les proches attendent une sanction"

Passé un délai de 10 jours, le procureur de la République pourra fixer une date pour le début du procès des deux gérants du Cuba libre. "Il faut laisser le temps au tribunal de s'organiser, vu l'ampleur et la médiatisation, mais j'espère qu'il y aura un procès avant l'été 2019", poursuit l'avocat au barreau de Rouen. Un événement qui permettra aux proches des victimes de "venir demander des comptes" aux deux hommes qui sont restés en liberté pendant le temps de l'instruction. "Les proches attendent une sanction, et même de la prison. Oui, ils sont contents car cette ordonnance de renvoi, c'est en quelque sorte l'ouverture de la porte vers un procès."

"La peine maximale pour les faits qui leur sont reprochés est de cinq années de prison", rappelle Fabien Picchiottino. Du haut de son expérience d'avocat, il a la conviction que la peine des deux gérants du Cuba Libre devrait s'approcher de ces cinq ans et que le procès qui pourrait durer quelques semaines sera le seul : "On peut partir sur un long feuilleton judiciaire, mais je ne le sens pas comme ça." En l'absence de raison valable pour le délocaliser, cette affaire devrait bien être jugée à Rouen.