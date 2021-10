Coutances. Coutances brille de mille feux pour les fêtes de fin d'année !

Coutances fête Noël et l'ensemble de la ville est mise à contribution. Durant un mois, petits et grand pourront profiter d'animations en tous genres pour passer des fêtes de fin d'année inoubliables.

La municipalité a bien sûr repris des incontournables comme le marché de Noël qui sera ouvert du 15 au 24 novembre. Plein d'idées cadeaux et de producteurs locaux vous y attendent. Il y aura notamment une dégustation de marrons chauds et d'huîtres pour les plus gourmands.

Pour vous faire rêver en grand, les féeries coutançaises mettront en lumière la Cathédrale de Coutances chaque jour de 18h à 19h30.

De son côté, le Père Noël, lui, arrivera le 16 décembre. L'occasion pour petits et grands de passer leurs commandes de cadeaux. C'est une grande procession depuis la rue Saint-Nicolas jusqu'à la place Saint-Nicolas qui lui permettra de venir à la rencontre des petits et grands. Il sera également présent dans plusieurs quartiers de la ville lors de cette journée.

Les commerçants aussi seront là pour vous accompagner. L'union des commerçants mettra à nouveau en place une grande tombola pour vous faire gagner une voiture et trois jours d'ouverture exceptionnelle vous permettront de compléter votre liste de cadeaux : les 9, 16 et 23 décembre.

Pour les tout-petits, plusieurs animations seront proposées au cinéma ou encore à la médiathèque. Dans l'ensemble de la ville, le concours des vitrines de Noël leur permettra de suivre un conte de Noël inédit.

Retrouvez l'ensemble du programme des festivités sur le site internet de la mairie de Coutances.

Nadège Delafosse, conseillère municipale en charge de la communication vous explique tout de ce mois de féerie à Coutances.