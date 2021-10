Cherbourg. À Cherbourg, les gilets jaunes soutiennent les agents de l'hôpital

Une centaine de personnes était mobilisée mardi 4 décembre 2018, devant l'hôpital Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Des agents rassemblés à l'appel du syndicat FAFPH, rejoints par une trentaine de gilets jaunes venue les soutenir en tant qu'usagers. "Personne n'est venu nous chercher, assure Jonathan Launay, du groupe Gilets Jaunes de Cherbourg, on a tous besoin d'un service hospitalier. De plus en plus de postes sont retirés, comme à Valognes où l'on a perdu la maternité et les urgences. Il y a de plus en plus de taxes, mais de moins en moins d'argent pour les hôpitaux".

Cahier de doléances

Les hospitaliers dénoncent les mesures d'économie annoncées par la direction : 190 postes en moins et 35 lits fermés d'ici 2022, dans le cadre du Copermo. Ils estiment aussi qu'ils ne sont pas assez formés et que les moyens sont insuffisants pour intervenir en cas d'accident nucléaire. Un exercice était initialement programmé ce jour, et finalement annulé "compte tenu du contexte local et national", selon la préfecture. Les agents grévistes ont mis à disposition des usagers un cahier de doléances, devant l'hôpital.