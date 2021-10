Rouen. Ivre, il tire sur son voisin près de Rouen

C'est une fête qui réunit des amis le 6 août 2016 dans l'appartement d'un habitant du Houlme (Seine-Maritime). En début de soirée, l'alcool aidant, le prévenu, Emmanuel Guéroult, 40 ans, quitte les lieux où les agapes s'éternisent et rejoint son véhicule, accompagné d'un ami. C'est encore le whisky qui règne à bord de la voiture, et la musique de l'auto-radio inonde les alentours. La victime, voisin des fêtards, demande de sa fenêtre au prévenu de baisser le son. En guise de réponse, il reçoit des menaces de s'en prendre à son véhicule. Il descend pour tenter de raisonner le mis en cause mais celui-ci, abruti par l'alcool, persiste dans ses menaces puis s'en va, promettant de revenir armé. La victime reste sur place, espérant ne plus voir l'individu. C'est un peu plus tard que celui-ci revient comme promis, armé d'un fusil dont il se sert à deux reprises en direction du voisin accusateur. En état de sidération, la victime appelle la police qui constate des impacts de plombs sur un véhicule et les murs de l'immeuble.

Il joue la victime

Les voisins sont interrogés et confirment avoir entendu les cris ainsi que des détonations lors de l'altercation, en ajoutant que les convives étaient passablement alcoolisés. Interpellé et placé en garde à vue, le prévenu reconnaît avoir pas mal bu mais se défend d'être l'agresseur, prétendant que c'est la victime qui le menaçait d'une arme à feu. "J'ai juste voulu me défendre", dit-il à la barre. Pour la partie civile, "c'est un comble de voir la victime accusée par le prévenu". Le ministère public affirme que "tous les faits accusent le prévenu". La défense émet un doute sur "la totale responsabilité du mis en cause". À l'issue de ses délibérations, le Tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de deux ans de détention dont un assorti du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.