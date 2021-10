Cléon. Seine-Maritime : la CGT appelle à rejoindre les gilets jaunes

Des gilets rouges aux côtés des gilets jaunes. À Cléon (Seine-Maritime), les salariés, les retraités, les personnes sans emploi sont appelées à se mobiliser vendredi 30 novembre 2018 dès quatre heures du matin sur le rond-point devant l'usine Renault.

Tête-à-tête entre syndicats et gilets jaunes

Cette mobilisation commune fait suite à une rencontre, mardi 27 novembre 2018, entre les quatre unions locales de la CGT dans l'agglomération rouennaise et des représentants des gilets jaunes. "Plusieurs collectifs de gilets jaunes ont voulu rencontrer les syndicats", raconte Pascal Morel, secrétaire général de l'union départementale de la CGT.

• À lire aussi. Gilets jaunes : où sont les barrages en Seine-Maritime ce jeudi ?



"On essaye de construire une convergence de la colère qui s'exprime autour des mêmes causes communes et des mêmes revendications depuis le 17 novembre", poursuit Pascal Morel. Pas question de parler de récupération du mouvement des gilets jaunes : "Il s'agit de voir comment construire cette convergence avec les gilets jaunes, sans esprit récupérateur".

Mobilisation conjointe à Rouen

Le syndicat entend ainsi défendre l'augmentation des salaires et du Smic, l'un des points défendus par le mouvement des gilets jaunes. Un appel à la grève sur deux jours a été lancé par la CGT au sein de l'usine Renault à Cléon "pour ancrer cette colère" dans l'entreprise.

Du côté des gilets jaunes, interrogés sur le rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray, tous n'étaient pas au courant de l'appel lancé par la CGT. Certains manifestants apprécient l'arrivée de forces vives pour "renforcer la mobilisation et se faire entendre", à la veille d'un nouveau rassemblement prévu à Paris.

Une autre mobilisation conjointe est prévue samedi 1er décembre 2018 à partir de 14h30 devant l'hôtel de ville de Rouen et avec une arrivée du cortège devant le palais de justice.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :