Le-Havre. Une appli pour chasser les promos débarque au Havre

Speedeal se veut une application pour smartphone destinée à booster le commerce de proximité. Le concept est né à Paris et Bordeaux en mai 2018. L'appli gratuite a débarqué au Havre (Seine-Maritime) lundi 26 novembre 2018. Sur le modèle de Pokémon Go, le principe est de pouvoir localiser des bons de réductions de commerçants se trouvant près de vous. Il suffit de les attraper et de le présenter dans le commerce.

Écoutez Jérémy Leblanc, le créateur de Speedeal :

Speedeal arrive à #LH

Toute l'année, les commerçants vous font profiter de promotions : localiser la promo et rendez-vous chez le commerçant pour en profiter.

👉 Vous êtes commerçant ? Faites nous signe sur : robert.martin@lehavre.fr

➡️ infos : https://t.co/qFGPHQxeNj pic.twitter.com/L1ChmhbWdi — Le Havre 🌊 (@LH_LeHavre) 25 novembre 2018

Un soutien de la ville du Havre

Il y a déjà une quarantaine de commerçants havrais inscrits sur l'application Speedeal. La ville du Havre soutient le projet. Elle y voit une façon de soutenir le commerce de centre-ville. Le Havre qui propose d'ailleurs sur l'appli des offres gratuites sur des entrées dans les musées et des invitations aux spectacles.