Cherbourg. Usine de pales à Cherbourg : 100 salariés, démarrage en janvier [Vidéo]

Les cent premiers recrutements, c'est fait, à l'usine LM Wind Power de Cherbourg (Manche) ! Elle a embauché les premiers salariés qui fabriqueront des pales d'éoliennes offshore, dont 34 % de femmes.

"Dans les temps"

Ces premiers arrivés sont actuellement en formation. La construction de l'usine est "dans les temps", selon l'industriel, qui prévoit le démarrage de la phase de prototypage, en janvier 2019. "La première pale produite sera expédiée au Royaume-Uni" indique GE, et plus précisément dans un centre de recherche et de développement basé à Blyth, pour des tests en intérieur. "Les trois pâles suivantes seront assemblées sur le prototype de l'Haliade-X de 12 MW à la fin du deuxième trimestre 2019" poursuit l'entreprise.

Si la construction du prototype au sein de l'usine de Cherbourg est certaine, la ville attend également de savoir si elle sera choisie pour le test grandeur nature de cette éolienne géante. Elle pourrait alors être implantée sur le terre-plein des Flamands, tout près de l'usine.

Des parcours très divers

Parmi les premiers salariés de l'usine LM Wind Power de Cherbourg, les opérateurs de production ont été sélectionnés sur leurs compétences et non sur leur CV. Ils sont issus de parcours très divers, de l'animation jeunesse au mareyage, en passant par la cuisine. À terme, l'usine devrait employer 550 personnes.