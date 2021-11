Les 15 équipes au départ de Paris Camembert 2012

15 équipes, 120 coureurs, seront au départ. Les équipes dans l'ordre du tirage au sort des dossards, effectué ce mercredi soir:

FDJ Big Mat, avec entre autre : Sandy Casar, Pierrick Fedrigo, et le normand Arnaud Courteille.

Bretagne Schuller: Romain Hardy, Dimitri Champion, ...

AG2R La Mondiale: Nicolas Roche, les 2 ex vainqueurs de Paris Camembert: Sébastien Minard et Jimmy Casper, et les 2 normands: Lloyd Mondory et Mikael Chérel.

Team Differdange (Luxembourg): Cesar Bihel, ...

Aubert 93: Yannick Talabardon, les frères Drujon, et le normand Guillaume Faucon.

Saur Sojasun: Julien Simon, Cyril Bessy, Laurent Mangel, ...

Team Type 1 Sanofi (USA): Laszlo Bodrogi, Julien El Farès, Rémi Cusin, ...

Véranda Rideau U: Freddy Bichot, Justin Jules ... et le normand Franck Vermeulen qui fêtera son anniversaire sur Paris Camembert!

Cofidis: Samuel Dumoulin, Adrien Petit, ...

Team La Pomme / Marseille: Yohan Cauquil, Yannick Martinez, ...

Spiderteck Powered (Canada): Will Routley, Guillaume Boivin, ...

Topsport Vlanderen : Declerc, Jim Mertens, ...

Accept Jobs: Kevinista, ...

Europcar: Anthony Charteau, Franck Boyer, Bernaudeau, ...

Roubaix Lille Métropole: Julien Guay, Matthieu Boulo, ...

Ecoutez ci-dessous Guy Brien, président du Comité d'Organisation de Paris Camembert: