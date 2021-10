Saint-Lô. Gilets jaunes : le préfet de la Manche dénonce les incivilités

Le préfet de la Manche, constate une évolution "défavorable" de la situation liée aux mouvements des gilets jaunes contre le ras-le-bol fiscal, "les incivilités, les obstructions à la liberté individuelle et les dégradations sont en forte augmentation" écrit le préfet de la Manche.

"Il n'est pas tolérable de s'en prendre aux usagers de la route, en les "rackettant" sous prétexte qu'ils doivent payer leur dîme pour pouvoir circuler. Il n'est pas tolérable d'empêcher la libre activité des acteurs économiques et le libre accès à ces services. L'approche des fêtes de Noël est un moment festif. Chacun doit pouvoir s'y préparer librement. Il n'est pas tolérable que des dégradations soient commises contre des bâtiments et équipements publics (centre des impôts, radars, routes…). Il faut bien garder à l'esprit que les coûts de ces réparations sont financés par de l'argent public, donc par les contribuables", insiste Jean-Marc Sabathé qui en appelle, " à la responsabilité des parents. Les actions menées par des mineurs, lycéens notamment, sans organisation et sans encadrement sur la voie publique, représentent un réel danger pour leur sécurité. "

Le préfet de la Manche appelle à un comportement responsable de chacun.