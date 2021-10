Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole doit confirmer face à Concarneau

Vainqueurs à Rodez avant la parenthèse Coupe de France, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reprennent le large. Cette fois, leur parcours passe par la Bretagne et Concarneau, le vendredi 23 novembre 2018, pour la 14e journée de National.

Ne pas briser la série

Avec une belle série et 10 points pris sur 12 possibles lors des quatres derniers matches, les Rouges et Jaunes se sont rapprochés de la tête du championnat. Avant cette rencontre, ils occupent la cinquième place, à quatre longueurs du leader Laval. Pour ramener les trois points de la pelouse du 8e du classement, la troupe de Manu Da Costa pourra s'appuyer sur sa solidité défensive et tenter de poursuivre la série de quatre matches sans prendre de buts en championnat.

À l'inverse des Normands, les Bretons sont un peu plus dans le dur en ce moment et restent sur un bilan moyen, avec une seule victoire pour deux nuls et deux défaites lors des cinq dernières journées, dont un 2-0 à Marignane Gignac lors de la dernière journée.