Théâtre. L'homme dans le plafond en représentation à Rouen

Mise en scène par Christine Godon, cette pièce écrite par l'australien Timothy Daly est interprétée par quatre comédiens de la cie le Cube à essai et de la compagnie Le 2e souffle, à Vernon. Elle sera jouée pour la première fois à l'Almendra le 16 novembre 2018. La metteur en scène nous expose ses choix :

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte ?

"C'est un sujet très contemporain même si l'intrigue se passe dans les années 40. C'est l'histoire d'un couple d'Allemands qui cache un juif pendant la guerre moyennant un loyer élevé. Alors que la guerre se termine, le couple maintient sciemment le juif dans l'ignorance pour profiter de lui et l'exploiter. Un fait réel a inspiré la pièce à Timothy Daly mais le débat et le sujet restent actuels. C'est une pièce à quatre comédiens : le juif, le couple qui le recueille et la voisine nazie intrusive dont le mari est un gradé du Reich. La pièce questionne en fait la responsabilité de chacun."

Quelle est l'originalité de la pièce ?

"Sa chronologie n'est pas linéaire, d'une scène à l'autre il peut se passer quelques minutes ou quelques mois et il y a un narrateur qui fait avancer l'histoire. Il s'adresse parfois directement au public et fait le lien entre la salle et la scène. C'est une histoire vraie mais en choisissant cette forme l'auteur la présente comme une fiction. C'est inhabituel : normalement le théâtre part de la fiction et cherche la vraisemblance or ici l'histoire est abordé sous l'angle du conte. De plus cette pièce a été écrite avec trois fins alternatives, or j'ai choisi de… n'en choisir aucune. La pièce s'achève en laissant le public en haleine. À lui d'imaginer la fin la plus probante à ses yeux."

Dans quelle mesure avez-vous respecté le texte de Timothy Daly ?

"Sa pièce a été traduite mais la traduction est lacunaire et il m'a semblé intéressant de la relire dans sa langue originale ; il y avait trop de perte de sens. D'autre part, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec l'auteur qui parle très bien français et d'échanger avec lui à plusieurs reprises. Lorsqu'un auteur publie sa pièce il la confie aux metteurs en scène et nous avons le droit de couper jusqu'à 30 % du texte. J'ai souhaité réduire la pièce pour passer de 2h à 1h30 de représentation, nous avons également éludé la fin mais j'ai respecté l'esprit de la pièce. L'auteur avait lui-même monté la pièce à Sydney et à son prochain passage à Paris nous lui présenterons notre version de sa pièce."

Pratique. Vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h30 à l'Almendra à Rouen. 8 à 10€. Réservations au 06 88 73 55 56

