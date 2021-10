Hors Normandie. Peut-être un Bronzés 4 !

Après le succès des 2 premiers volets et celui plus mitigé du 3ème, est-ce la fin des aventures de la bande du splendide pour autant ?

Patrice Leconte raconte dans une interview à télé-loisirs que l'idée est lancée…

"Il n'y a pas de scénario écrit, juste une idée, mais mon rêve secret est de faire Les Bronzés 4 dans une maison de retraite. Un petit peu comme La fin du jour de Julien Duvivier avec une maison de retraite pour comédiens, mais pas que. Et pourquoi pas faire le film entièrement en noir et blanc. (...) Il faudrait qu'ils soient vieux pour de vrai. Et c'est pas encore le cas. Mais avec des vieux très méchants. Une espèce de maison peuplée de Tatie Danièle. Ça pourrait être à mourir de rire, avec une espèce d'aigreur. (...) Je leur en ai parlé et ça les fait marrer. Ce serait comme un adieu, comme se tirer une balle dans le pied. (...) Y a plein de trucs marrants à faire. Ce serait top."" confie-t-il

On suivra ça avec attention et bien sûr on vous tiendra au courant !