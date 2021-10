Une voiture a fait des tonneaux route des Roches à Oissel (Seine-Maritime), mardi 20 novembre 2018, vers 1h30.

Cinq personnes se trouvaient à bord et quatre d'entre elles ont été blessées. Un homme de 20 ans a été gravement touché mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les trois autres, deux femmes de 20 ans et un homme de 22 ans, ont été plus légèrement touchés. Ils ont tous été transportés à l'hôpital d'Elbeuf.

Au total, 17 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.