Le-Havre. Gilets jaunes : 22 interpellations en Seine-Maritime

Le mouvement des gilets jaunes se poursuit, mardi 20 novembre 2018, avec sensiblement les mêmes points de blocage que la veille, auxquels il faut ajouter les abords du MIN de Rouen.

Malgré tout, l'ambiance se tend encore un peu plus la nuit sur les mouvements. "On a clairement deux sociologies différentes entre le jour et la nuit avec pas mal de faits de délinquances urbaines, des vols et des dégradations", explique Benoît Lemaire, directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime.

22 interpellés, 22 blessés

La préfecture indique aussi que certains ont attiré les pompiers sur des barrages pour ensuite les caillasser.

En tout, les forces de l'ordre ont procédé à 22 interpellations depuis le début du mouvement, samedi 17 novembre 2018. 11 concernent des gilets jaunes et 11 des automobilistes hors du mouvement. Par ailleurs, 22 personnes ont été légèrement blessées depuis le début de la mobilisation en Seine-Maritime.