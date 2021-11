Fredy Fautrel, son combat pour un arbitrage pro...

Il est un des sportifs manchois qui évolue au plus haut dans la hierarchie du football national et continental et pourtant, son activité n'inspire aucun titre de gloire. ARBITRE, une activité "amateur" dans un monde de professionnel. De quoi inspirer une large réfléxion quant à son évolution. Sans détour, Fredy FAUTREL a soumis ses idées quant à la professionnalisation obligatoire, quant à la vidéo et autres moyens techniques à mettre à la disposition des hommes en noir. Des sujets qui font débat chaque semaine.

"Conférences de presse obligatoires pour les arbitres", "professionalisation obligatoire des arbitres pour la L1 et la L2" ou encore "il faudrait être idiot pour refuser de l'aide technique", Fautrel n'a rien éludé...

Réécoutez l'intégralité du débat avec Fredy Fautrel :