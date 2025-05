[Replay] Gilets jaunes : les manifestations du lundi 19 novembre

Point de situation à 16 heures dans la Manche :



Dans le nord Cotentin : barrages filtrants

- Cherbourg : ronds-points Malraux, Penesme, Banque à Genets, Marettes, Querqueville, Rivière,

Thémis, des Capelles et le boulevard de l’Est ;

- Les Pieux : ronds points Centrakor et La Fosse ;

- Martinvaast : carrefour Le Pont ;

- Acqueville : carrefour Les Pelles ;

- Valognes : blocage du magasin InterMarché ;

- Helleville :rond point de la D37 ;

- Tourlaville : Stations services Leclerc et InterMarché.

Dans le centre Manche : barrages filtrants

- Carentan : ronds-points de Saint-Hilaire-Petitville, Saint-Côme Mercedes et Des Oliviers ;

- La Haye-du-Puit : ronds points Sud de Lessay, d’Intermarché, Carrefour ;

- Coutances : ronds-points de Saint-Ouen, des Pommiers, des Iles, de Tassigny ;

- Saint-Lô : rond point de la Maison du Département ;

- Agneaux : accès au centre commercial Leclerc ;

- Bréhal : Rond point des Français Libres.

Dans le sud Manche :

- Ducey : rond point de la D976 ;

- Avranches : Montcreton ;

- A84 barrages bloquants à l’échangeur 40.



Le préfet de la Manche appelle les usagers à ne pas emprunter l’A84 car l’autoroute reste

bloquée par les manifestants principalement à hauteur de Guilberville.

Il est demandé aux usagers de la route de privilégier les axes secondaires et d’adapter leur

vitesse pour anticiper la présence d’obstacles inattendus sur la route.