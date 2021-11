Rugby : l'Ovalie garde la main

Après un mois sans compétition, les rugbywomen caennaises ont réalisé une bonne opération en s'imposant sur le terrain des dernières (10-17). Largement dominées en mêlée, ce qui a amené les deux essais isérois en début de deuxième mi-temps, elles ont su se montrer suffisamment efficaces pour concrétiser leurs rares percées dans le camp adverse.

Caen a d'abord ouvert le score sur la dernière action de la première période puis a frappé deux fois pour égaliser et reprendre l'avantage. En dépit d'une prestation moyenne, qui ne leur a pas permis de prendre le point de bonus offensif escompté, les Normandes prennent la troisième place de D1 (avec un match de plus que Perpignan, quatrième) et conservent cinq longueurs d'avance sur Rennes. Lille, également candidat aux demi-finales, sera leur prochain adversaire, dimanche 1er avril au stade Hélitas (15h).