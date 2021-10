Rugby : l'Ovalie caennaise valide son billet pour les demies

Après trois années de disette, le club caennais a officialisé son retour aux affaires en s'imposant devant Lille, dimanche 5 mai (22-15). "Le contrat est rempli, savoure avec retenue l'entraîneur-joueuse Stéphanie Provost. Maintenant, il faut viser autre chose." Délocalisée à Flers et disputée devant pas moins de 500 spectateurs, la rencontre entre le deuxième du classement – Lille – et le quatrième a donné lieu à un duel intense. Comme souvent cette saison, les Caennaises ont attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence.

Révolte en deuxième mi-temps

La première période a légèrement penché en faveur des Nordistes, qui menaient 7-12 à la pause. "Au contraire de notre précédent match contre Perpignan, on a agi avant de réagir, défensivement et dans les intentions, souligne néanmoins Stéphanie Provost. On a contenu notre adversaire pendant les vingt premières minutes." Lille ouvrait néanmoins la marque sur une action quelque peu heureuse (0-5), à laquelle l'Ovalie répondait par un essai de Stéphanie Provost (7-5). L'internationale française Shanon Izar redonnait néanmoins l'avantage aux siennes en profitant d'un mauvais plaquage caennais. Gêné dans ses sorties de balle par des Lilloises à la limite de la régularité, Caen s'en remettait avec succès aux ballons portés en deuxième mi-temps. Un drop d'Aurore Sobolak et un deuxième essai signé Solveig de La Hougue permettaient aux Normandes de virer à nouveau en tête (15-12).

Lille s'accrochait mais un dernier essai collectif à dix minutes du terme offrait à l'Ovalie Caennaise une victoire méritée. "On savait que ce serait un match engagé, un match compliqué, indique la capitaine Sandra Rabier. La saison passée, on loupe la qualification pour les demi-finales contre Lille. Il nous tenait à coeur de remettre le compteur à égalité. On a pris le taureau par les cornes." La dernière journée de la saison régulière opposera Caen à Lons, troisième, dimanche 12 mai (13h).