Volley (N3F) : Caen grapille sur Coutances

La défaite surprise de Coutances à l'Alliance Nord 77 leur a permis d'effectuer un beau rapproché, puisqu'elles se sont imposées dans le même temps face à l'IAFVO (Val d'Oise). Le point lâché là-bas (victoire 3-2) laisse néanmoins une sensation mitigée. "C'est une déception, affirme Sandra Piquot, joueuse et vice-présidente du club. On venait pour faire mieux. Le premier set était pas mal, les autres beaucoup moins."

L'ASPTT a remporté les deux premières manches (25-21 et 26-24) avant de perdre les deux suivantes sur un score relativement lourd (25-17, 25-17). "On savait qu'elles étaient fébriles à la réception donc on a pris des risques au service. L'ennui, c'est qu'on a connu beaucoup d'échecs. Même dans le jeu, on n'était pas calées comme il fallait, on n'arrivait pas à finir les points… on n'était pas aussi incisives et percutantes que d'habitude."

Les Bas-Normandes ont trouvé des ressources pour gagner le tie break face au cinquième du championnat, "au mental" selon Sandra Piquot. Elles restent deuxièmes du classement avant la réception périlleuse de Rennes, troisième, dimanche (15h). "La victoire est impérative, comme sur les trois matchs qui suivront." Battu une seule fois lors de ses douze dernières rencontres, Caen continue de surfer sur une dynamique positive.