96 points de blocage et 7 900 "gilets jaunes" mobilisés en Seine-Maritime à 14 heures

Tendance Ouest a écrit :

Eure : 34 points de filtrage dans le département

La préfecture de l'Eure relevait 34 points de filtrage dans le département à 14h30, samedi 17 novembre 2018. Trois personnes ont été blessées lors d'incident entre manifestants et usagers de la route à Evreux et à Bernay. L'une de ses personnes a été grièvement touchée et prise en charge par les sapeurs-pompiers. Les conducteurs des voitures concernées par ces incidents ont été interpellés.

17h07