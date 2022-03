Ligue des nations: les Bleus avec Nzonzi, Kimpembe et Digne contre les Pays-Bas

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a comme prévu titularisé le milieu de terrain Steven Nzonzi et les défenseurs Presnel Kimpembe et Lucas Digne contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des nations, pour remplacer les blessés Paul Pogba, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez, selon la composition dévoilée par l'UEFA.