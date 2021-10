Caen. Olympiades des Métiers à Caen : place aux finales nationales

C'est l'événement. Mercredi 28 novembre 2018 débutent à Caen (Calvados) les finales nationales des Olympiades des métiers. En tout, 670 jeunes venus de tout l'hexagone vont confronter leur savoir-faire dans une soixantaine de métiers.

Les sept pôles en compétition : industrie, bâtiment et travaux publics, alimentation, automobile et engins, communication et numérique, service, végétal.