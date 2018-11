LH Dentaire : attirer les dentistes au Havre

La région Normandie manque de dentistes. En 2011, on comptait 39 dentistes pour 100 000 habitants (64 pour 100 000 au niveau national). En 2017, la situation s'est améliorée mais la région reste sous dotée avec 44,5 dentistes pour 100 000 habitants (62,6 au niveau national). L'une des explications : il n'y a pas de faculté dentaire en Normandie. Les étudiants doivent se déplacer à Paris, Lille ou Reims.

15 nouveaux dentistes installés

Depuis 2012, l'agglomération du Havre (CODAH) a lancé son programme LH Dentaire pour faire revenir les dentistes sur son territoire. Un accord a été passé avec le Groupe hospitalier du Havre et la faculté dentaire de Lille pour que les étudiants de 5e et 6e années puissent réaliser leurs stages dans la cité Océane. Mercredi 14 novembre 2018, l'agglomération tirait le bilan du dispositif. Il est globalement positif. Depuis 2012, 44 étudiants se sont formés au Havre et 15 s'y sont installés. C'est bien l'objectif du dispositif : séduire les étudiants dentistes pour qu'ils restent et pratiquent en Normandie.

Écoutez Virginie Egloff, vice-présidente de la CODAH en charge de la santé :

Le service LH Dentaire à l'hôpital Flaubert du Havre compte dix fauteuils équipés. - Gilles Anthoine

LH Dentaire à l'hôpital Flaubert

LH Dentaire 2018 accueille onze étudiants. Ils alternent travail auprès de chirurgiens-dentistes et cours théorique en visioconférence avec la faculté de Lille. Parmi ces étudiants il y a beaucoup de Normands d'origine comme Gabriel Marre. Il est en 6e et dernière année de chirurgie dentaire. Le jeune homme est originaire du Havre. Écoutez-le :

LH Dentaire est situé dans les locaux de l'hôpital Flaubert, en centre-ville du Havre. Le service dispose de dix fauteuils équipés. La CODAH y a investi 250 000 euros (réhabilitation des locaux et achat du matériel). Le service, même s'il accueille en priorité des patients déjà hospitalisés, des cas spécifiques ou des urgences, est également ouvert aux particuliers.