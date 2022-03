La Hague. Orano La Hague : maintenance prolongée pour remplacer une pièce importante

Une roue de quatre mètres de haut pour 40 cm de large, qui pèse 3,6 tonnes : c'est la pièce que va devoir remplacer Orano-La Hague, sur son usine UP2-800.

Le planning en cours d'élaboration

Il s'agit d'un équipement installé dans "l'atelier RA", qui travaille sur le cisaillage des combustibles nucléaires et la dissolution des matières valorisables. Son usure a été constatée par les équipes à l'occasion de l'arrêt pour maintenance annuel, qui devait se terminer à la mi-décembre. Il sera finalement prolongé, vraisemblablement plusieurs mois, même si Orano ne précise pas de date. "Les équipes consolident le planning d'intervention et le mode opératoire" indique Mélanie Charles, directrice de la communication.

L'usine possède une roue de rechange, prévue depuis sa construction, mais la manœuvre s'annonce fastidieuse. En effet, après avoir extrait la pièce usée il faudra la traiter et notamment la décontaminer.

"Pas de chômage technique"

Cette situation "n'a aucun impact sur la sûreté de l'usine, et ne devrait pas contrarier non plus l'objectif de production de 2018" (1230 tonnes de combustibles traités) poursuit la communication du site. Aucune mesure de chômage technique ne sera nécessaire, puisque les salariés affectés à l'atelier concernés travaillent sur le remplacement de la pièce.

L'usine UP3 a redémarré lundi 12 novembre 2018, après avoir subi également un arrêt programmé pour maintenance.