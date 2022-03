Fécamp. À Fécamp, les gilets jaunes s'organisent dans les règles

Le gilet jaune bien en évidence sous le pare-brise de sa voiture, Guillaume Jouen se prépare à la mobilisation du samedi 17 novembre 2018. A quelques jours de la date qu'il espère clé, la manifestation est déjà bien organisée à Fécamp (Seine-Maritime) puisque c'est l'un des rares mouvements ayant décidé de se déclarer en préfecture. Les deux organisateurs, Guillaume Jouen donc, et Michel Thirard ont rempli un dossier il y a une dizaine de jours pour être en règle lors de cette manifestation "contre la hausse des taxes en général".

"On a préféré déclarer la mobilisation parce qu'on a bien vu comment ça s'est passé avec les ambulanciers sur le périphérique de Paris, indique Guillaume Jouen. Notre but, c'est de pousser notre coup de gueule mais que les manifestants soient protégés et ne se fassent pas embarquer ou pousser violemment par les forces publiques dont on sait d'ailleurs qu'elles font leur boulot, qu'elles n'ont pas le choix."

Un mouvement qui se veut pacifiste

À Fécamp, il n'y aura pas de blocage indiquent les deux organisateurs mais plutôt des barrages filtrants et des opérations escargots. "Le ministre de l'Intérieur a interdit tout blocage et s'il y en a, ils interviendront par la force et nous, on ne veut pas donner la joie à l'État de nous dégager en nous faisant passer pour des casseurs ou des agressifs."

Le mouvement se veut "pacifiste, apolitique et asyndical", insistent-ils, même si des groupes politiques les ont contactés : "Je leur ai précisé qu'ils pouvaient venir en tant que citoyen mais que je ne voulais voir aucune banderole que ce soit syndicale ou politique pendant le mouvement, explique Guillaume Jouen. S'ils en sortent une, je les ferais dégager, ça c'est certain."

On veut montrer qu'on est citoyen, qu'on est capables de gueuler sans rien détruire."

Le point de rendez-vous est fixé à 7 heures sur le parking du Feu Vert de Saint-Léonard. C'est là que seront données les consignes et indiqués les parcours à suivre.

Tout a été organisé en coordination avec la police afin que "la manifestation se passe sans violence ou quoi que ce soit parce qu'on veut montrer qu'on est citoyen, qu'on est capables de gueuler sans rien détruire." Ils demandent aux personnes qui souhaitent venir, environ 300 espèrent-ils, se fiant à la mobilisation sur leur événement Facebook, de ne pas porter de masques ou de cagoules.

S'il y a des débordements, ce sont les deux organisateurs qui seront "pénalement et juridiquement responsables" indique Guillaume Jouen "mais on fait confiance aux gens, on leur demande de faire attention", ajoute Michel Thirard.

Avec cette manifestation, ils veulent faire réagir le gouvernement mais ont peu d'espoir, "il ne nous écoute pas". Ils comptent davantage sur l'impact de la mobilisation des chauffeurs routiers, à partir du lundi 19 novembre 2018, pour être entendus.