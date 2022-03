Rouen. [NUMÉRIQUE] Le web-designer dessine les sites internet

À 19 ans, Vincent Largillet, étudiant en deuxième année en DUT Métiers du multimédia et de l'Internet à l'IUT d'Elbeuf (Seine-Maritime), participe pour la première fois aux Olympiades des métiers. "Je me suis dit que ça pouvait être une expérience intéressante", explique le jeune homme, originaire de Mon-Saint-Aignan.

Pour se préparer à la finale, qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Caen (Calvados), Vincent Largillet a été accompagné par un coach. "J'ai refait les sujets de l'an dernier, principalement chez moi, poursuit-il. Et puis dès que je vais en cours, j'apprends de nouvelles choses qui vont me servir pour la finale."

En participant à ce rendez-vous, Vincent Largillet veut "voir jusqu'où je peux aller et continuer à apprendre de nouvelles informations". "Pour certains, les Olympiades ça représente beaucoup", note le jeune homme qui ne place pas les Olympiades en priorité face à son DUT. "Certains arrêtent quasiment les cours pour se consacrer à la préparation", s'étonne-t-il.

Pour la suite de son parcours, Vincent Largillet souhaite attendre : "On peut me faire une proposition d'emploi à l'issue du stage que je vais faire ou bien je vais jusqu'à Bac + 3 pour me spécialiser dans le graphisme ou le web design".

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA COMMUNICATION

Focus sur les deux des cinq professions concernées par la catégorie des métiers de la communication et du numérique et qui sont représentées lors de la finale des Olympiades des métiers à Caen.

Imprimerie

On parle de conducteur de machine à imprimer. Il peut travailler seul sur une machine à feuilles ou bien à plusieurs sur une grosse rotative. Le conducteur de machine à imprimer est responsable de la qualité du tirage. Il doit d'abord effectuer les divers réglages de la machine puis réaliser différents essais et corrections pour arriver à un résultat jugé satisfaisant. Le tirage est alors lancé et exigera une surveillance permanente de la part du conducteur de machine à imprimer. En effet, à la vitesse où tournent les rotatives, une seule petite erreur peut entraîner le gâchis de centaines voire milliers de feuilles de papier. Salaire de début : 1 498 euros brut par mois, selon la convention collective des imprimeries et industries graphiques.

Web design

Après analyse de la demande du client, le webdesigner réalise les pages d'un site web et crée les éléments graphiques comme les illustrations, pictogrammes ou bien bannières. Il intervient sur la définition du cahier des charges allant de l'ergonomie du site, des modes de navigation jusqu'à l'arborescence du site. Le webdesigner doit connaître et maîtriser les nombreuses possibilités et contraintes liées à l'interconnexion et l'interactivité du multimédia. En se servant de ce savoir technique et de son sens artistique, il intègre textes et images qui devront capter l'attention des visiteurs. Le webdesigner doit aussi savoir réaliser des services associés aux sites web comme les mini-sites, e-mailing ou encore newsletters. Le métier peut s'exercer comme indépendant ou salarié dans une agence. Salaire de début : de 1 500 à 2 900 euros brut par mois.