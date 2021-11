La justice ordonne des astreintes financières contre les auteurs d'actions anti THT

Une nouvelle action du collectif anti-THT dans la Manche ! Une vingtaine de militants mobilisés pour une marche, au Lorey, entre St-Lô et Coutances entre 9h et 12h30 ce jeudi. Il n’y a pas eu d’actions de déboulonnage des pylônes comme dimanche dernier, qui avait conduit à l’interpellation et au placement en

garde à vue d’un membre du collectif qui sera jugé le 19 juin. Sur requête de RTE filiale d’EDF, le président du tribunal de grande instance de Coutances a pris une ordonnance, mardi dernier, pour une durée d’un mois, instaurant d'importantes sanctions financières contre les actions d'"opposition aux travaux" de la future ligne

à très haute tension. Les contrevenants risquent 2.000 euros d’astreinte par personne et par heure. Ce jeudi, au Lorey, plus d’une cinquantaine de gendarmes et un hélicoptère étaient mobilisés pour cette nouvelle action qui s’est terminée dans le calme.