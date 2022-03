Route du Rhum: Gabart creuse l'écart sur Joyon, Le Cléac'h secouru

Au pointage de 07h45 (06h45 GMT) mercredi, Gabart comptait 70 milles d'avance sur son premier poursuivant Francis Joyon (Idec Sport).

Le Cléac'h, lui, est désormais hors course mais aussi hors de danger. Le navigateur de 41 ans, à bord d'un bateau volant de toute dernière génération, a chaviré au large des Açores (Portugal). Il a été récupéré par un bateau de pêche dans la soirée. Le bateau fait route vers l'Espagne, a précisé son équipe.

Derrière les deux Ultim encore en course de Gabart et Joyon, qui ont dépassé l'île de Madère et foncent désormais direction sud-ouest avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 30 noeuds, c'est l'Imoca d'Alex Thompson (Hugo Boss) qui pointe en troisième position toutes catégories confondues.

Thompson s'est envolé dans la catégorie reine des monocoques, avec désormais 76 milles d'avance sur Paul Meilhat (SMA). Il n'en comptait que 7, 24 heures plus tôt, sur Vincent Riou (PRB), désormais troisième.

La bataille fait rage dans la catégorie des Multi 50, où Thibaut Vauchel (Solidaires en Peloton ARSEP) est passé en tête.

A 2851,8 milles du but, il précédait Gilles Lamiré de 11 milles et Erwan Le Roux de 22 milles. Thierry Bouchard, leader 24 heures plus tôt, n'était plus que quatrième au petit matin, distancé à 42 milles de Vauchel.

Pierre Antoine (Olmix) emmenait toujours, pour sa part, la flotte des Rhum Multi, où il comptait une confortable avance de 80 milles sur Alain Delhumeau (Rayon Vert).

Classement mercredi à 07h45 (06h45 GMT):

MULTICOQUES

. Ultim (32 m) - 2 concurrents:

1. François Gabart (Macif) à 2352,7 milles de l'arrivée

2. Françis Joyon (Idec Sport) à 70 milles du 1er

. Multi 50 (15 m) - 6 concurrents

1. Thibaut Vauchel (Solidaires en Peloton ARSEP)) à 2851,8 milles de l'arrivée

2. Gilles Lamiré (La French Tech Rennes Saint-Malo) à 11 milles du 1er

3. Erwan Le Roux (Fenêtréa Mix Buffet) à 22 milles du 1er

. Rhum Multi - 21 concurrents

1. Pierre Antoine (Olmix) à 2927,1 milles de l'arrivée

MONOCOQUES

. Imoca (18 m) - 20 concurrents

1. Alex Thomson (Hugo Boss) à 2691,8 milles de l'arrivée

2. Paul Meilhat (SMA) à 76 milles du 1er

2. Vincent Riou (PRB) 100 milles du 1er

. Class40 (12 m) - 53 concurrents

1. Yoann Richomme (Veedol-AIC) à 2882,8 milles de l'arrivée

. Rhum Mono - 17 concurrents

1. Sidney Gavignet (Café Joyeux) à 2929,4 milles de l'arrivée

A LIRE AUSSI.

Route du Rhum: pris dans la tempête, 2 bateaux ont démâté

Route du Rhum: Gabart (Macif) reste en tête

Route du Rhum : le classement des normands, ce mardi 6 novembre 2018 à 17h45

Route du Rhum : le classement des normands, ce lundi 5 novembre 2018 à 17h45

Route du Rhum: vol express sur l'Atlantique