métam-sodium. Interdiction d'un pesticide

Lundi 5 novembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé l'interdiction définitive de tous les "phyto-sanitaires" à base de métam-sodium. Dangereux pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, ce produit - utilisé notamment par les maraîchers et les horticulteurs - est à l'origine de l'intoxication de 81 salariés agricoles dans le Finistère et le Maine-et-Loire à la suite d'un épandage.

La santé prioritaire

Plus de 700 tonnes de métam-sodium étaient utilisées en France chaque année contre les champignons, les insectes, les herbes et les vers. Coupant court aux objections économiques, la directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire explique : "Qu'il y ait ou non des techniques alternatives, il n'y a pas d'autre choix que le retrait du métam-sodium. La santé publique est prioritaire."

Reste à convaincre Bruxelles d'accélérer l'interdiction au niveau européen. Les agronomes proposent une méthode naturelle pour protéger les cultures maraîchères : faire repousser les bio-agresseurs par des champignons auxiliaires en symbiose avec les racines des plantes.

