Rouen. Lucie de Saint-Étienne, de Neoma à chef d'entreprise

Aujourd'hui à la tête, avec Clément Cosme, de l'entreprise Nomen'k (spécialisée dans les super-encas énergétiques) installée à Petit-Couronne, Lucie de Saint-Étienne est sortie en 2016 de Neoma business school. "C'est en revenant d'une année d'étude aux États-Unis que j'ai voulu faire un master en marketing", explique la jeune entrepreneuse. Auparavant, elle est passée par un BTS en commerce puis une licence.

Un incubateur pour se développer

Elle postule donc dans plusieurs écoles de commerce dont l'établissement seinomarin, installé à Mont-Saint-Aignan, à Reims et à Paris. Lucie de Saint-Étienne choisit Neoma "pour les bons enseignants présents et le programme qui était en anglais". Après son master, elle a également pu profiter de l'incubateur proposé par l'école de commerce.

L'occasion de profiter de bureaux pour lancer son entreprise avec son associé. "Les conditions sont plus agréables pour travailler et nous sommes bien entourés quand nous avons besoin d'aide", poursuit Lucie de Saint-Étienne. L'entreprise a désormais quitté l'incubateur pour rejoindre le pôle Seine Innopolis. "Avec Neoma, nous avons aussi profité d'un réseau important et d'une grande communauté."

Lucie de Saint-Étienne souligne désormais les atouts que présente l'école de commerce rouennaise qui "ne fait que grandir et qui deviendra incontournable dans les prochaines années".

Pratique. Neoma business school, 1 rue du Maréchal Juin à Mont-Saint-Aignan. Tél. 02 32 82 57 00