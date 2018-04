Deux Normands produisent des barres de céréales bio et locales

Le 12 avril 2018 à 18:31 Par : Amaury Tremblay

Lucie de Saint-Étienne et Clément Cosme ont créé leur entreprise, Nomen'k, installée à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Ils produisent des barres de céréales avec des produits biologiques et locaux, disponibles dans certains magasins et sur leur site Internet.