Rouen. Hockey : deux gros matches en deux jours pour les Dragons de Rouen

Après un début de semaine raté, avec l'élimination prématurée en 16e de finale de Coupe de France à Dunkerque (défaite 6-3), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) retrouvent la Synerglace Ligue Magnus avec deux matches en deux jours face à Lyon et Grenoble, le vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018.

Il n'y aura donc pas le temps de tergiverser pour les Jaunes et Noirs, qui auront une première rencontre face à Lyon qui se place à la 3e position au classement de ce championnat avec dix points de retard sur les Rouennais. Déjà venus sur l'Ile Lacroix lors de la 3e journée, les Lyonnais s'étaient inclinés sur le score de 2-0 et sont capables de souffler le chaud et le froid puisqu'ils restent sur une victoire 5-3 contre Gap et viennent de sortir Grenoble de la Coupe de France en s'imposant 2-1. Mais ils sont aussi capables du pire en encaissant 9 buts à Grenoble lors de la 11e journée et sont ceux qui encaissent le plus de buts en infériorité numérique (20 avec un pourcentage de 70 %).

Duel entre les deux premiers du classement

Si la marche sera donc haute pour ce premier match, qu'en sera-t-il pour le second, un déplacement chez le leader du championnat ? Avec des stats affolant tous les compteurs (5,5 buts par match, deuxième meilleure défense, meilleur powerplay 39 %, meilleure infériorité numérique 94 %), les Grenoblois semblent bien armés pour jouer le titre cette saison.

Mais si les Grenoblois semblent intouchables, ils ne le sont pas puisque les Dragons restent les seuls encore invaincus cette saison en Ligue Magnus, alors que les Isérois ont perdu récemment contre Bordeaux sur le score de 2-1. Un match qui s'annonce donc palpitant, même si la date choisie de ce match en retard ne jouera pas en faveur des Normands. "C'est compliqué de trouver des dates qui permettent aux patinoires de recevoir, c'est vrai qu'on a trois déplacements cette semaine. On a un mois d'octobre très chargé avec beaucoup de déplacements donc on essaye de bien récupérer pour que les joueurs soient performants à chaque match", confie Fabrice Lhenry. "Lyon est une bonne équipe qu'il ne faudra pas prendre à la légère et Grenoble ça va être cool de les jouer enfin, ils scorent beaucoup de buts et il faudra être fort défensivement", enchérissait Nicolas Deschamps.

