Caen. "Le futur Palais des sports de Caen sera moderne et modulable"

Le futur Palais des sports de l'agglomération caennaise (Calvados) verra le jour en septembre 2022. Il accueillera les basketteurs du CBC et les Vikings du Caen Handball. Trois autres sites étaient également en lice, à Fleury-sur-Orne, Bretteville-sur-Orne et Ifs. Le futur équipement sera construit finalement juste à côté de l'actuel, au niveau du parking des pommiers. Un choix avant-tout financier pour Aristide Olivier, l'adjoint aux Sports à la ville de Caen.

Le nouveau palais des #sports de #CaenLaMer va enfin se concrétiser. Ce projet ambitieux verra le jour à l'horizon 2022 à #Caen. Un équipement qui renforcera l'attractivité de notre territoire et permettra à nos équipes de haut-niveau d'évoluer dans d'excellentes conditions. pic.twitter.com/G461yKorQ5 — Joël Bruneau (@joelbruneau) 23 octobre 2018

Tendance Ouest : Caen a enfin son nouveau Palais des sports. Il était temps ?

Aristide Olivier : C'est surtout la communauté urbaine qui a son nouveau Palais des sports. C'est une ambition pour le territoire qui devient réalité. Le projet est enfin enclenché. L'objectif est qu'il soit livré pour septembre 2022. Nous aurons les détails sur son aspect visuel dans quelques mois.

Pourquoi avoir choisi ce site de Caen, juste derrière l'actuel Palais des sports ?

C'est surtout pour des raisons de budget. Le choix est plus raisonnable économiquement. Les autres sites candidats avaient le potentiel pour accueillir le futur Palais. Mais l'écart d'investissement financier était très important : près de 9 millions d'euros de budget. Cela nous a amené, avec l'ensemble des maires de l'agglomération, à proposer le site de Caen, pour une enveloppe totale de 35 millions d'euros.

Écart financier lié à la proximité avec l'actuel Palais des sports ?

C'est cela. L'actuel Palais des sports sera conservé pour servir de "base arrière". Nous n'aurons pas à construire une salle d'entraînement annexe. Voilà ou nous réalisons les économies. Ce lieu existe déjà. Une salle pour laquelle, d'ailleurs, nous avons réalisé des investissements récemment, comme la rénovation du parquet. Elle est aujourd'hui au niveau pour la Pro B, et fera une excellente salle d'entraînement dans le futur.

Quelle capacité aura ce futur Palais ?



La future salle, en configuration basket, sera dotée de 4 200 places. C'est 1 200 places de plus que l'actuel Palais des sports. La salle sera moderne et modulable. Elle permettra d'accueillir deux clubs résidents : le CBC et les Vikings, mais aussi d'accueillir des événements, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Nous aurons une synergie entre les différents équipements à l'occasion de grands événements, puisqu'on sera sur une zone avec le Parc des expositions, le Palais des sports et le Zénith. Pour Caen, c'est une très bonne nouvelle. Quand on accueille de grands clubs, de grands événements, le public est loin d'être uniquement Caennais. C'est un outil de rayonnement.

