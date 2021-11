Journée spéciale sommeil au CHU de Caen

Nous célébrons demain la 12 ème Journée du Sommeil. "Sommeil et performance : de l’excellence au quotidien", tel est le thème de cette 12ème édition qui se déroule sur l’ensemble du territoire national.

De nombreuses études réalisées chez l’homme montrent que la durée et la qualité du sommeil ont un effet bénéfique sur les performances psychomotrices, cognitives et physiques...

Venez donc trouver des solutions pour un meilleur sommeil au CHU de Caen dès 13h30. Toute l'après-midi, des conférences seront organisées sur différents thèmes mais toutes s'adressent au grand public. Venez écouter les experts et trouver des solutions. Le programme complet est à retrouver sur www.chu-caen.fr.

Plus d'infos également sur www.institut-sommeil-vigilance.org

Ecoutez le Dr Françoise Bertran nous parler du programme: