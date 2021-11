4e "Hôp'en scène" au CHU de Caen

Différentes troupes de théâtre de la région sont présentes toute la semaine à Caen pour divertir les patients et leurs proches ainsi que les férus de théâtre. Avec surtout des comédies, c'est l'occasion de profiter gratuitement d'un bon spectacle. Voici le programme des 2 jours restants:

Mercredi 4 avril



La Compagnie de l’Orbénoé interprètera "Tutti- Frutti", sur une mise en scène de E. Maillard



Elisabeth Maillard, professeur de théâtre anime les ateliers théâtre de la MJC de Luc-sur-Mer depuis le début des années 90 ; deux troupes ("l’Orbénoë" troupe des pré-ados, ados, étudiants adultes et les "choubachous" pour les 4/ 8ans)

Une surprise théâtrale concoctée par la troupe !



Jeudi 5 avril



l'Atelier Intermezzo interprètera "John et Joe", une pièce d'Agota Kristof



L’atelier théâtre Intermezzo existe depuis 2007. La troupe fait partie de l’association brettevillaise "Loisirs et Culture". Les pièces drôles, émouvantes, légères mais profondes permettent aux comédiens amateurs d’exprimer tout leur talent. Le spectacle actuel se compose de trois courtes pièces

A la Tour côte de Nacre à 19h30 les 2 soirs: entrée libre et gratuite.

Ecoutez Ludovic Gomes nous présenter le festival