Hors Normandie. [photos et vidéo] Découvrez les futurs trains normands Omneo Premium

C'était une grande première. Des élus de la Région Normandie, des agents, des usagers, des chefs d'entreprise et la presse ont pu découvrir, mardi 16 octobre 2018 sur le site de Bombardier à Crespin dans le Nord, une rame d'essai Omneo Premium conforme à 98 % aux 40 qui circuleront sur les lignes normandes Paris - Rouen - le Havre et Paris - Caen - Cherbourg. Des rames nouvelles générations en version "haut de gamme", a précisé le président de Bombardier France, Laurent Bouyer.

Les premières rames circuleront en Normandie en 2020. - Pierre Durand-Gratian

Chaque rame comporte 505 places, dont 59 pour la première classe, avec une considération toute spéciale pour le confort et l'environnement des usagers : prises conventionnelles et USB, Wi-Fi à bord, climatisation, espaces bagages et espace cafétéria, distributeurs de boissons, toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduites… Un renouveau et un confort attendu depuis longtemps par les usagers du train en Normandie. Le chantier est dans les temps et la totalité des rames doit être livrée entre fin 2019 et fin 2020.

En seconde classe, chaque place est équipée d'une prise USB, d'une prise conventionnelle et d'une liseuse. - Pierre Durand-Gratian

Les couleurs ont été sélectionnées par les équipes de la Région. - Pierre Durand-Gratian

Des trains à l'heure ?

En tout, 742 millions d'euros qui ont été investis par l'État sur ces nouvelles rames pour la Normandie qui, en contrepartie, a récupéré la gestion des lignes Intercités qui la concernent. "Le pari, c'est qu'en investissant massivement, on améliorera les choses", précise le président de la Région Normandie Hervé Morin, qui a choisi de miser sur le ferroviaire. "En voyant des trains aussi chouettes, j'espère qu'un certain nombre de personnes se diront qu'on peut revivre en Normandie avec un réseau à la hauteur de ce qu'on peut attendre au 21e siècle."

Le président de la Région Hervé Morin, aux commandes de la future rame normande. - Pierre Durand-Gratian

Rendez-vous donc au 1er janvier 2020 pour commencer à juger de cette politique ferroviaire régionale. Nouveaux trains, nouvel atelier de maintenance à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), gares refaites, voies rénovées… En tout, 1,4 milliard d'euros d'investissement. Reste à savoir si cela sera suffisant à racheter le désamour des Normands pour leurs trains.

Le site de Bombardier à Crespin produit entre 45 et 50 rames Omneo par an. - Pierre Durand-Gratian

En attendant l'échelle 1... - Pierre Durand-Gratian